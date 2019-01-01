В прошлом году Эстонский фонд дорожного страхования разослал 60 800 страховых напоминаний

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В течение прошлого года Эстонский фонд дорожного страхования разослал 60 800 напоминаний во избежание автоматического дорожного страхования - это на 8000 больше, чем в позапрошлом году. Автоматическое дорожное страхование - это принудительное страхование незастрахованного транспортного средства, оформляемое при несоблюдении обязательства заключить страховой договор.

По словам члена правления Эстонского фонда дорожного страхования Лаури Потсеппа, количество напоминаний возросло в основном из-за неосведомленности и забывчивости автомобилистов. "Несмотря на то, что система автоматического дорожного страхования действует уже четыре года, многие люди до сих пор игнорируют необходимость заключения страхового договора. Если человек не реагирует на полученное из Эстонского фонда дорожного страхования напоминание и не заключает страховой договор, то он обязан оплатить автоматическое дорожное страхование", пояснил Потсепп.

"Автоматическое дорожное страхование не является привлекательным решением для автомобилистов, поскольку оно значительно дороже обычного дорожного страхования. В случае причинения ущерба транспортным средством с автоматическим дорожным страхованием этот ущерб будет возмещен Эстонским фондом дорожного страхования, но сумма собственной ответственности для виновника составит 640 евро", добавил Потсепп.

В прошлом году Эстонский фонд дорожного страхования выдал 25 600 извещений о подлежащих уплате страховых взносах. По состоянию на конец 2018 года в стране было 13 293 транспортных средства и прицепа с автоматическим дорожным страхованием.

У каждого зарегистрированного в дорожно-транспортном регистре моторного транспортного средства или его прицепа должен быть действующий договор дорожного страхования. Заключить страховой договор обязано лицо, внесенное в дорожно-транспортный регистр в качестве ответственного пользователя транспортного средства или в качестве его собственника.

В виде исключения транспортное средство может оставаться без дорожного страхования, если с момента истечения срока действия последнего договора прошло меньше года и транспортное средство не используется и не хранится так, что оно может вызвать дорожно-транспортное происшествие.

Любой желающий может отправить запрос в Эстонский фонд дорожного страхования для поиска своих транспортных средств без страховых договоров на портале eesti.ee. Действие дорожного страхования можно проверить на сайте фонда: www.lkf.ee/kindlustusekehtivus. Расценки дорожного страхования можно сравнить при помощи этого калькулятора: https://www.lkf.ee/et/kalkulaator.

Эстонский фонд дорожного страхования является автоматическим дорожным страховщиком, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро "Зеленой карты" в Эстонии и держателем регистра дорожного страхования. Эстонский фонд дорожного страхования возмещает ущерб, причиненный незарегистрированными транспортными средствами, транспортными средствами с принудительным страхованием и неустановленными транспортными средствами. Эстонский фонд дорожного страхования также занимается урегулированием споров о дорожном страховании через примирительный орган дорожного страхования.

Кати Варблане

Менеджер по связям с общественностью Эстонского фонда дорожного страхования