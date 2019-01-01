Государство снова предлагает бесплатные профессиональные курсы

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Министерство образования и науки подготовило новый госзаказ в области дополнительного образования, в рамках которого почти 11 000 человек смогут принять участие в 836 бесплатных курсах в 20 сферах деятельности.

Иллюстративное фото.

Курсы пройдут во всех профессиональных училищах и прикладных высших учебных заведениях по всей стране и предназначены для взрослых людей, не получивших профессиональной подготовки или тех, чьи навыки устарели.

"Курсы, финансируемые государством, пользуются большой популярностью, и это доказывает, что люди ощущают необходимость заниматься саморазвитием, и такие курсы нужны", - отметила главы отдела образования взрослых министерства образования и науки Терье Хайдак.

Длина курсов составляет от 20 до 160 академических часов без учета самостоятельной работы. Курсы, оплачиваемые министерством образования и науки, имеют профессиональную направленность; общеобразовательные курсы или курсы по интересам в рамках данного государственного заказа не предлагаются.

Список предлагаемых курсов составлен в сотрудничестве с учебными заведениями, при этом учитывались региональные потребности и потенциал в разных сферах деятельности, а также рекомендации исследований OSKA.

Курсы финансируются из средств Европейского социального фонда в рамках программы министерства образования и науки "Развитие образования взрослых и улучшение возможностей для обучения".

Более подробная информация о курсах доступна здесь.

Источник: rus.err.ee