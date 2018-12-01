Один из подозреваемых - владелец дома престарелых в Нарве

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Среди обнародованных госпрокуратурой подозреваемых в причастности к отмыванию денег через банк Danske числится и Анатолий Иванов — владелец фирмы Castnix Invest, которой принадлежит дом престарелых в Нарве. Город ежегодно перечисляет фирме более 400 000 евро за аренду дома престарелых, однако власти считают, что арест имущества не отразится на деятельности учреждения.

Владелец фирмы Castnix Invest OÜ Анатолий Иванов. Автор: Артур Тооман/ERR

По мнению мэра Нарвы Тармо Таммисте, история с причастностью собственника дома престарелых к делу Danske никак не касается городских дел. "Город никаких писем или сообщений, например, об аресте имущества, не получал, поэтому мне нечего сейчас сказать".

На телефонный звонок владелец и руководитель фирмы Castnix Invest Анатолий Иванов не ответил.

Прокуратура не стала конкретизировать, у кого какое имущество арестовано. "Можно сказать, что часть арестованных активов подозреваемых не записана на их имя", - сказал пресс-секретарь госпрокуратуры Каарел Каллас. Прокуратура подтверждает, что среди арестованных активов подозреваемых числятся недвижимость, наличные деньги, деньги на счетах и автомобили.

В 2009 году власти Нарвы и фирма Castnix Invest подписали договор аренды сроком на 25 лет, по которому город ежегодно платит фирме более 400 000 евро. В 2012 году дом престарелых сдали в эксплуатацию. Министерство финансов указало властям Нарвы на то, что в период финансового кризиса (2008-2009) местные самоуправления без специального разрешения министерства не имели права брать на себя финансовые обязательства. Городские власти рассматривали вариант выкупа здания за 5,4 млн евро, однако решили его арендовать.

По сообщениям СМИ, незаконные операции в эстонском филиале Danske Bank совершались в период с 2007 по 2015 год. Эстонская прокуратура начала расследование в 2018 году и расследует сделки с 2009 по 2014 год.

Источник: rus.err.ee