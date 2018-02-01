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В центре вниманияКомиссия по оцениванию кандидатов на Культурную столицу Европы 2024...

Дата публикации: Сегодня, 11:17 Просмотрено: 26

Комиссия по оцениванию кандидатов на Культурную столицу обнародовала рапорт с экспертной оценкой заявок Тарту и Нарвы- городов, которые прошли во второй тур конкурса.

Комиссия по оцениванию кандидатов на Культурную столицу Европы 2024...

Иллюстративное фото.

Международная комиссия сочла весьмаинтересной идеей дать голос городу, который находится на границе между ЕС и Россией: «Это будет элемент, который сделает из Нарвы очень интригующую и заставляющую задуматься столицу культуры». По мнению комиссии, геополитическое расположение города и возможности привлечения России как партнера в культурной программе дают отличные возможности и вызовы, которые необходимо тщательно продумать при составлении программы.

Комиссия похвалила за привлечение гражданского общества к подготовке заявки, назвала мног ообещающим создание молодежного совета, а также отметила вовлечение в работу над заявкой все возрастные группы. Учитывая специфику Нарвы, комиссия рекомендовала уделять особое внимание многоязычной деятельности.

Также было отмечено партнерство Нарвы со всеми городами Вирумаа и Раквере в форме конкретн ых соглашений о сотрудничестве. Важным является влияние титула столицы культуры на внутренние процессы, происходящие в городе, а не просто на организацию проектов и событий.

Программа Нарвы основана на трех тематических столпах: Река - Граница - Мост. Река в данном с лучае подразумевает течение истории и перемены, на которые невозможно повлиять, но с которыми приходится совладевать; граница – это метафора всего, что нас разъединяет, будь то языки или убеждения; мост олицетворяет инструменты взаимопонимания и совместного созидания. Комиссия установила, что неоднозначный идентитет города, расположенного на границе Европейского союза, является благодатной почвой для самых разных видов искусств. В качестве основных аспектов, дающих кандидатуре Нарвы Европейское «измерение», комиссия назвала прерванную историю, границы, меньшинства, разнообразие, идентитет и постиндустриальный спад; все эти темы являются общей проблемой для многих других городов и регионов Европы.

С полным текстом рапорта можно ознакомиться здесь:
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/library/ecoc-2024-estonia-preselection_en.pdf 
Работу комиссии, в которую вошло 15 человек, возглавили Беатрис Гарсия и Ану Кивило. 
Команда Нарва 2024 продолжает работу над оформлением более подробной
заявки, чтобы предоставить ее на суд комиссии к 1 августа 2019 года.

Команда Нарва 2024

 

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