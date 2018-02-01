Комиссия по оцениванию кандидатов на Культурную столицу Европы 2024...

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Комиссия по оцениванию кандидатов на Культурную столицу обнародовала рапорт с экспертной оценкой заявок Тарту и Нарвы- городов, которые прошли во второй тур конкурса.

Иллюстративное фото.

Международная комиссия сочла весьмаинтересной идеей дать голос городу, который находится на границе между ЕС и Россией: «Это будет элемент, который сделает из Нарвы очень интригующую и заставляющую задуматься столицу культуры». По мнению комиссии, геополитическое расположение города и возможности привлечения России как партнера в культурной программе дают отличные возможности и вызовы, которые необходимо тщательно продумать при составлении программы.

Комиссия похвалила за привлечение гражданского общества к подготовке заявки, назвала мног ообещающим создание молодежного совета, а также отметила вовлечение в работу над заявкой все возрастные группы. Учитывая специфику Нарвы, комиссия рекомендовала уделять особое внимание многоязычной деятельности.

Также было отмечено партнерство Нарвы со всеми городами Вирумаа и Раквере в форме конкретн ых соглашений о сотрудничестве. Важным является влияние титула столицы культуры на внутренние процессы, происходящие в городе, а не просто на организацию проектов и событий.

Программа Нарвы основана на трех тематических столпах: Река - Граница - Мост. Река в данном с лучае подразумевает течение истории и перемены, на которые невозможно повлиять, но с которыми приходится совладевать; граница – это метафора всего, что нас разъединяет, будь то языки или убеждения; мост олицетворяет инструменты взаимопонимания и совместного созидания. Комиссия установила, что неоднозначный идентитет города, расположенного на границе Европейского союза, является благодатной почвой для самых разных видов искусств. В качестве основных аспектов, дающих кандидатуре Нарвы Европейское «измерение», комиссия назвала прерванную историю, границы, меньшинства, разнообразие, идентитет и постиндустриальный спад; все эти темы являются общей проблемой для многих других городов и регионов Европы.

С полным текстом рапорта можно ознакомиться здесь:

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/library/ecoc-2024-estonia-preselection_en.pdf

Работу комиссии, в которую вошло 15 человек, возглавили Беатрис Гарсия и Ану Кивило.

Команда Нарва 2024 продолжает работу над оформлением более подробной

заявки, чтобы предоставить ее на суд комиссии к 1 августа 2019 года.

Команда Нарва 2024