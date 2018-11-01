Кальюлайд назвала нападение России на украинские военные корабли...

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Президент Керсти Кальюлайд назвала произошедшее в воскресенье нападение России на украинские военные корабли войной в Европе и призвала международную общественность к незамедлительному осуждению агрессии.

Фото: mke.ee

«В воскресенье Россия на Азовском море напала на военные корабли Украины. Мы должны называть вещи своими именами — это война в Европе. Украинский народ ведет войну с 2014 года, Крым по-прежнему оккупирован», - говорится в заявлении президента.

«Я призываю международную общественность и лидеров демократического мира вместе со мной поддержать это заявление и четко, недвусмысленно и незамедлительно осудить российскую агрессию и потребовать ее прекращения. Молчаливо смириться с произошедшим значило бы де-факто признать оккупацию Крыма. Опирающая на ценности международная общественность не может себе этого позволить. Война в Европе не должна и не может ни на одно мгновение приниматься как нормальное положение дел», - сказала Кальюлайд.

BNS