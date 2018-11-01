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В центре вниманияРийгикогу одобрил миграционный пакт ООН

Дата публикации: Сегодня, 11:35 Просмотрено: 51

Рийгикогу на состоявшемся в понедельник дополнительном заседании одобрил заявление о рамочном глобальном миграционном соглашении ООН.

За одобрение заявления проголосовали 41, против были 27 депутатов парламента, воздержавшихся не было.

Рийгикогу одобрил миграционный пакт ООН

Иллюстративное фото.

За заявление проголосовали депутаты от Центристской и от Социал-демократийской партий, а также депутаты Маргус Цахкна и Моника Хауканымм.

Против законопроекта были депутаты от партии «Отечество», Консервативной народной партии, Свободной партии и четыре не входящих во фракции депутата.

Партия реформ не принимала участие в голосовании.

В заявлении отмечается, что Соглашение ООН по миграции — это не обязательное к исполнению рамочное соглашение о сотрудничестве, о чем на прошлой неделе заявила и канцлер права Юлле Мадизе. Речь идет о совместно обсуждавшейся странами-членами ООН декларации, которая предоставляет странам возможность наладить международное сотрудничество в сфере миграции, в том числе, предотвращать незаконную миграцию и бороться с торговлей и контрабандой людей, а также защитить права жителей Эстонии в зарубежных странах. В заявлении приводятся те принципы Соглашения, которым парламент выразил поддержку.

Из представленных фракциями «Отечества», Партии реформ, Свободной партии, Социал-демократической партии и Консервативной народной партии Эстонии ппредложений о поправках поддержку 86 депутатов нашло предложение фракции Свободной партии, согласно которому Рийгикогу подчеркивает приведенное в Глобальном договоре ООН о миграции право каждого государства самостоятельно формировать свою миграционную политику.

87 голосов собрало предложение фракции Свободной партии в третьем абзаце заявления заменить выражение «в поддержке» на «использование», против был один депутат.

Также 87 голосами было поддержано предложение фракции Свободной партии в предпоследнем абзаце заявления заменить слово «уверенность» словом «надежда».

Поддержки Рийгикогу не нашло предложение комиссия по иностранным делам, которая была ведущей по законопроекту, заменить в тексте заявления „Рийгикогу Эстонской Республики поддерживает принятие Соглашение ООН по миграции“ на „Рийгикогу считает необходимым, чтобы правительство республики приняло бы решение о присоединении к глобальному миграционному соглашению с учетом прописанных в настоящем заявлении принципов и принятой 22 марта 2018 года правительством республики позиции по переговорам о глобальном миграционном соглашении“ - за эту поправку проголосовали 43, против 52 депутата.

Не нашло также и другое предложение комиссии дополнить текст новым абзацем „Рийгикогу уверен, что правительство республики организует исполнение направления, данного Рийгикогу на основании 12 пункта 1 параграфа 8 статьи закона о внешних связях“ - против этого предложения проголосовали 94, а за него не проголосовал ни один депутат.

BNS

 

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