Рийгикогу одобрил миграционный пакт ООН

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Рийгикогу на состоявшемся в понедельник дополнительном заседании одобрил заявление о рамочном глобальном миграционном соглашении ООН.

За одобрение заявления проголосовали 41, против были 27 депутатов парламента, воздержавшихся не было.

Иллюстративное фото.

За заявление проголосовали депутаты от Центристской и от Социал-демократийской партий, а также депутаты Маргус Цахкна и Моника Хауканымм.

Против законопроекта были депутаты от партии «Отечество», Консервативной народной партии, Свободной партии и четыре не входящих во фракции депутата.

Партия реформ не принимала участие в голосовании.

В заявлении отмечается, что Соглашение ООН по миграции — это не обязательное к исполнению рамочное соглашение о сотрудничестве, о чем на прошлой неделе заявила и канцлер права Юлле Мадизе. Речь идет о совместно обсуждавшейся странами-членами ООН декларации, которая предоставляет странам возможность наладить международное сотрудничество в сфере миграции, в том числе, предотвращать незаконную миграцию и бороться с торговлей и контрабандой людей, а также защитить права жителей Эстонии в зарубежных странах. В заявлении приводятся те принципы Соглашения, которым парламент выразил поддержку.

Из представленных фракциями «Отечества», Партии реформ, Свободной партии, Социал-демократической партии и Консервативной народной партии Эстонии ппредложений о поправках поддержку 86 депутатов нашло предложение фракции Свободной партии, согласно которому Рийгикогу подчеркивает приведенное в Глобальном договоре ООН о миграции право каждого государства самостоятельно формировать свою миграционную политику.

87 голосов собрало предложение фракции Свободной партии в третьем абзаце заявления заменить выражение «в поддержке» на «использование», против был один депутат.

Также 87 голосами было поддержано предложение фракции Свободной партии в предпоследнем абзаце заявления заменить слово «уверенность» словом «надежда».

Поддержки Рийгикогу не нашло предложение комиссия по иностранным делам, которая была ведущей по законопроекту, заменить в тексте заявления „Рийгикогу Эстонской Республики поддерживает принятие Соглашение ООН по миграции“ на „Рийгикогу считает необходимым, чтобы правительство республики приняло бы решение о присоединении к глобальному миграционному соглашению с учетом прописанных в настоящем заявлении принципов и принятой 22 марта 2018 года правительством республики позиции по переговорам о глобальном миграционном соглашении“ - за эту поправку проголосовали 43, против 52 депутата.

Не нашло также и другое предложение комиссии дополнить текст новым абзацем „Рийгикогу уверен, что правительство республики организует исполнение направления, данного Рийгикогу на основании 12 пункта 1 параграфа 8 статьи закона о внешних связях“ - против этого предложения проголосовали 94, а за него не проголосовал ни один депутат.

BNS