Сотая годовщина введения гражданства Эстонии будет отмечаться...

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26 ноября начнется общеэстонская Совместная неделя, в рамках которой будет праздноваться столетие со дня утверждения Земским советом постановления о гражданстве. В честь юбилейного года Эстонской Республики темой Совместной недели станет «Сто лет активного гражданина».

Иллюстративное фото.

Активность и предприимчивость являются движущей силой, толкающей Эстонию вперед», – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. Мы крайне рады, что в юбилейный год во всех уездах Эстонии уделяется внимание активным гражданам и гражданским инициативам», – добавила Соэ.

«Цель совместной недели состоит в том, чтобы призвать людей обращать внимание и выражать признательность свободным объединениям за их вклад в наше общество», – пояснила руководитель по маркетинговым проектам сети Уездных центров развития Рийна Ныупуу.

Ныупуу добавила, что по состоянию на октябрь в Эстонии действует более 22 000 недоходных объединений, которые работают во имя того, чтобы с помощью решения различных проблем сделать наше общество лучше как на местном, так и на общегосударственном уровне. По ее словам, весь наш уклад жизни находится в наших собственных руках, поэтому важно все больше мотивировать людей быть активными и вносить свой вклад.

В честь юбилейного года Эстонской Республики впервые будут собираться истории возникновения свободных объединений, чтобы составить обзор деятельности объединений за последние сто лет. «У нас много действующих объединений, хватает и таких, которые действуют уже несколько десятилетий.

Мы хотим собрать воедино истории гражданских объединений, которые действуют продолжительное время, чтобы показать, насколько активными были наши люди в последнее столетие», – сказала руководитель кампании по сбору историй Тайве Саар. Саар призвала свободные объединения написать и прислать свои истории. Дополнительная информация: www.uhisnadal.ee/lugu

Совместную неделю организуют уездные центры развития в сотрудничестве с многочисленными партнерами с 2012 года. В юбилейный год Совместная неделя будет проходить с 26 ноября по 2 декабря.

Видео, знакомящие с Совместной неделей: www.uhisnadal.ee/videod/

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В 2018 году исполнится 100 лет с момента создания Эстонской Республики. Более подробная информация о мероприятиях в честь юбилея доступна на веб-странице www.EV100.ee