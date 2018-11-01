В связи с событиями в Керченском проливе премьер-министр Юри Ратас созвал правительственную комиссию по вопросам безопасности

Дата публикации: Сегодня, 10:59 Просмотрено: 54

Премьер-министр Юри Ратас созвал в понедельник экстренное заседание правительственной комиссии по вопросам безопасности, чтобы обсудить российскую агрессию против Украины в Керченском проливе и его окрестностях. Комиссия соберется в понедельник в резиденции правительства, доме Стенбока, в 16.30.

Юри Ратас. Фото: Tiit Blaat

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства.

«Случившееся в Керченском проливе является серьезным нарушением международного права, - отметил Ратас. – Я осуждаю действия России по захвату кораблей украинских ВМС, перекрытие Керченского пролива и агрессию против Украины. Поддерживаю дальнейшие шаги в поддержку Украины на уровне ООН, Европейского союза и НАТО».

Правительственная комиссия по вопросам безопасности координирует работу учреждений сферы безопасности и военной разведки, анализирует и оценивает ситуацию в сфере государственной безопасности, определяет потребность в информировании населения о вопросах безопасности и исполняет другие обязанности, определенные законом или правительством.

Председателем комиссии по вопросам безопасности является премьер-министр, из членов правительства в нее входят также министр по вопросам предпринимательства и информационных технологий, министр юстиции, министр обороны, министр экономики и инфраструктуры, министр финансов, министр внутренних дел и министр иностранных дел.