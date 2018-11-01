Черная пятница: узнайте, в каких магазинах Эстонии ожидаются скидки

Дата публикации: Сегодня, 11:35 Просмотрено: 147

Фото: ru.astri.ee

В США черной пятницей именуют день, с которого начинаются предрождественские скидки. Популярная на Западе скидочная кампания добралась и до Эстонии.

Сегодня многие торговые центры, а также магазины электроники предлагают товары по сниженным ценам, пишет Tarbija.

Торговый центр Fama и Торговый центр Astri также сегодня предлагают скидки.

Больше о магазинах и торговых центрах, которые предлагают скидки сегодня, можно узнать ЗДЕСЬ.