Черная пятница: узнайте, в каких магазинах Эстонии ожидаются скидки

В центре вниманияЧерная пятница: узнайте, в каких магазинах Эстонии ожидаются скидки
Дата публикации: Сегодня, 11:35 Просмотрено: 147
Фото: ru.astri.ee
В США черной пятницей именуют день, с которого начинаются предрождественские скидки. Популярная на Западе скидочная кампания добралась и до Эстонии.
Сегодня многие торговые центры, а также магазины электроники предлагают товары по сниженным ценам, пишет Tarbija.
Торговый центр Fama и Торговый центр Astri также сегодня предлагают скидки.
Больше о магазинах и торговых центрах, которые предлагают скидки сегодня, можно узнать ЗДЕСЬ.