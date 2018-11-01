Президент примет решение о поездке в Марракеш после решения Рийгикогу

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В четверг пресс-секретарь президента оставил открытым вопрос о том, отправится ли Керсти Кальюлайд на саммит в Марракеше для одобрения миграционного соглашения ООН, хотя в среду вновь подтвердилось, что правительство не будет занимать по этому вопросу позицию.

Керсти Кальюлайд. ФОТО: TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA/SCANPIX

«Пусть Рийгикогу спокойно обсудит этот вопрос, посмотрим, к чему придет обсуждение и каким будет решение», - сказал BNS в четверг советник президента по прессе Таави Линнамяэ.

В среду премьер-министр Юри Ратас сообщил в среду вечером в телевизионной передаче «Первая студия» на ERR, что правительство не станет принимать решение по вопросу о поддержке Эстонией рамочного соглашения ООН по миграции. 11 ноября президент Кальюлайд сообщила ERR, что не поедет в Марракеш, если правительство не достигнет единодушного решения по соглашению.

Для разрешения сложившегося в правительстве противостояния между выступающим против миграционного соглашения «Отечеством» и поддерживающими его социал-демократами последние решили передать вопрос в Рийгикогу, который приступит к обсуждению составленного в поддержку соглашения заявления в понедельник.

«Давайте не забегать вперед. Рийгикогу сказал, что обсудит в понедельник — посмотрим, как у них пройдет это обсуждение, и тогда посмотрим, что делать. Мы, скорее всего, примем решение, которое будет разумнее всего для Эстонии с внешнеполитической точки зрения», - сказал Линнамяэ.

По словам Ратаса, правительство не станет принимать решение и о том, должна ли президент ехать в Марракеш, чтобы поставить подпись под проектом соглашения. Если рамочное соглашение найдет поддержку в Рийгикогу, то, по словам Ратаса, в Марракеш отправится представитель МИД, передает ERR.

Дебатировавшая с Ратасом лидер Партии реформ Кая Каллас заявила в среду, что если правительство не примет решение, реформисты намерены выразить ему недоверие.

Саммит ООН в Марракеше пройдет с 10 по 11 декабря.

BNS