Юри Ратас: правительство решительно одолело внутриполитический кризис

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Оказанная в среду вечером в Рийгикогу членами парламента поддержка второму чтению проекта Закона о госбюджете Эстонии 2019 года свидетельствует о том, что возникшая в правительстве напряженность на сегодняшний день миновала — об этом в среду вечером известил в политическом заявлении премьер-министр Юри Ратас.

Премьер-мнистр Эстонии: Юри Ратас. Фото: prospekt.ee

„Единое решение правящей коалиции свидетельствует о том, что упреки в отсутствии сотрудничества или в желании уйти от принятия решений лишены оснований. Наибольшим вкладом в безопасность, здравоохранение, внутреннюю безопасность и сбалансированное региональное развитие является не внесение паузы в государственное управление, а придание мощного импульса в дело улучшения благосостояния жителей Эстонии. Мы решительно одолели временный политический кризис и продолжаем основанное на доверии сотрудничество во имя развития жизни Эстонии», - передала BNS слова Ратаса пресс-служба Центристской партии.

Напомнив о принятых за два последних года коалицией центристов, соцдемов и отечественников сотнях важных решений в таких областях как здравоохранения, инвестиции, налоговая реформа и поддержка местной жизни, бесплатный общественный транспорт и усиление обороноспособности страны, повышение зарплат в образовании и культуре, Ратас подчеркнул особую важность в этом контексте проекта госбюджета на 2019 год как документа, определяющего жизнь всей Эстонии.

«Мне жаль, что все позитивное пытаются умалить, сея беспочвенные страхи, распространяя ложную информацию и псевдоновости. Рамочное глобальное соглашение ООН по миграции является не обязательной к исполнению декларацией, которая противостоит незаконной миграции и торговле людьми, улучшает международное сотрудничество и помогает гарантировать права жителей Эстонии за рубежом», - подчеркнул Ратас.

По словам премьера, по поводу этого документа в правительстве возникли разногласия между партнерами, однако все стороны поняли, что порой слишком эмоциональная дискуссия не должна ставить под удар ни рассмотрение проекта госбюджета 2019 года, ни дальнейшее сотрудничество партнеров по правящей коалиции.

BNS