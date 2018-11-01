Осиновский представит в качестве кандидата в главы МВД Катри Райк

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Председатель Социал-демократической партии (SDE) Евгений Осиновский сообщил, что представит в качестве кандидата в главы МВД Катри Райк.

Фото: rus.postimees.ee

«Посоветовавшись с сопартийцами, я предложу правлению социал-демократов назначить новым главой МВД Катри Райк», - написал Осиновский в социальных сетях в среду.

«Катри как ректор Академии внутренней безопасности обладает крайне хорошими познаниями о всей административной сфере, что крайне необходимо для вступления в столь ответственную должность. С учетом ее разностороннего опыта управления она сможет быстро адаптироваться на новому посту и обеспечить стабильную работу сферы внутренней безопасности», - добавил председатель SDE.

Правление SDE в четверг решит, кто станет новым главой МВД вместо подавшего в отставку по состоянию здоровья Андреса Анвельта.

Райк сможет занимать пост главы МВД три месяца, до выборов Рийгикогу 3 марта.

BNS