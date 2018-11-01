Осиновский представит в качестве кандидата в главы МВД Катри Райк

В центре вниманияОсиновский представит в качестве кандидата в главы МВД Катри Райк
Дата публикации: Сегодня, 12:42 Просмотрено: 106
Председатель Социал-демократической партии (SDE) Евгений Осиновский сообщил, что представит в качестве кандидата в главы МВД Катри Райк.
Фото: rus.postimees.ee
«Посоветовавшись с сопартийцами, я предложу правлению социал-демократов назначить новым главой МВД Катри Райк», - написал Осиновский в социальных сетях в среду.
«Катри как ректор Академии внутренней безопасности обладает крайне хорошими познаниями о всей административной сфере, что крайне необходимо для вступления в столь ответственную должность. С учетом ее разностороннего опыта управления она сможет быстро адаптироваться на новому посту и обеспечить стабильную работу сферы внутренней безопасности», - добавил председатель SDE.
Правление SDE в четверг решит, кто станет новым главой МВД вместо подавшего в отставку по состоянию здоровья Андреса Анвельта.
Райк сможет занимать пост главы МВД три месяца, до выборов Рийгикогу 3 марта.
BNS