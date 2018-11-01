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Лидер социал-демократов Евгений Осиновский не хочет занять пост министра внутренних дел, освобождающийся в связи с решением Андреса Анвельта уйти в отставку по состоянию здоровья.

Фото: mke.ee

В интервью телевизионной программе Reporter Осиновский, сам недавно оставивший пост министра здоровья и труда и ушедший в парламент, заявил, что решение Анвельта подать в отставку и отказаться от участия в выборах стало для него неожиданностью и что уход Анвельта — это большая потеря для всей политики в Эстонии.

По словам Осиновского, партия начнет обсуждать вопрос, каким образом найти Анвельту достойную замену. Сам Осиновский не намерен возвращаться в правительство. Ранее он заявил, что оставшееся до выборов время он хочет посвятить подготовке предвыборной кампании Социал-демократической партии.

Во вторник днем Анвельт сообщил, что по состоянию здоровья подает в отставку с поста министра внутренних дел и уходит из политики.

BNS