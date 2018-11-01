Андрес Анвельт покидает пост министра внутренних дел

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Член Социал-демократической партии, министр внутренних дел Андрес Анвельт во вторник сообщил, что в связи с проблемами со здоровьем подает в отставку.

Фото: rus.postimees.ee

«Я покидаю и политику, и конечно же не буду баллотироваться и в Рийгикогу весной следующего года», - отметил Анвельт на созванной во второй половине дня пресс-конференции.

По его словам, в данном случае речь идет о личных мотивах. «Я прошел очень обстоятельную проверку здоровья и понял, что для того, чтобы жить еще долго и счастливо, должен поменять среду. Политика — это не та среда, в ней можно отдаваться работе только за счет своего сердца», - отметил Анвельт.

«Десять лет я провел в политике, из них пять в Рийгикогу и три — в правительстве. У меня был четкий план принять участие и в следующем составе Рийгикогу, однако за последние пару дней прозвонил тот самый важный звоночек, то есть, здоровье. Я не могу позволить себе, в том числе, и ради своих близких, игнорировать это предупреждение и продолжать работу до тех пор, пока не случится что-нибудь очень серьезное», - добавил Анвельт.

«Это были по-настоящему интересные годы. Я благодарен премьер-министру, Евгению (Осиновскому, лидеру партии — BNS), членам правительства за сотрудничество, своих политических партнеров и оппонентов, как за сотрудничество, так и за дискуссии в ходе работы по строительству новой жизни в Эстонии. Желаю всем им здравого рассудка, светлых мыслей и конструктивных дискуссий, нацеленных на лучшее будущее для Эстонии. Благодарю также всех тех, с кем я сотрудничал все эти годы в сфере Министерства внутренних дел», - подчеркнул Анвельт.

Во вторник министр внутренних дел сообщил о своем решении и лидеру СДПЭ Евгению Осиновскому.

"Я принял решение Андреса уйти из политики с очень тяжелым сердцем. Конечно, я понимаю, жизнь у всех нас одна и нет ничего важнее здоровья. Но это, конечно, больно, поскольку Андрес для меня - больше, чем политический соратник. Андрес - мой друг. Эстонская политики теряет государственного мужа с большим сердцем. Спасибо тебе, друг, за твой вклад! Береги себя", - сказал Осиновский.

Анвельт останется в должности до утверждения на должность нового министра внутренних дел.

BNS