Что ожидает мировой гэмблинг в 2019 году – мнение аналитиков

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«Spectrum Gaming Group» предоставила свой ежегодный отчет, в котором идет речь про основные тенденции, что ожидаются в сфере азартных игр в предстоящем 2019 году.

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«Спектрум» - независимая консалтинговая компания, специализирующаяся на экономике, регулировании и политики легализованных мировых азартных игр. Компания предоставляет свои услуги клиентам частных и государственных секторов гэмблинг-индустрии. В новом ежегодном отчете аналитиков содержится десять ключевых тенденций в развитии азартных игр на мировом уровне.

Первая по важности тенденция в отчете компании – все больше государств начнут развивать гэмблинг-отрасль. По прогнозам аналитиков, многие страны будут стремится создать, так называемые «казино-курорты», в основном путем проведения конкурсных торгов. Данный вариант является наиболее эффективным в качестве экономического инструмента для достижения своих политических целей.

Вторая тенденция заключается в том, что власти материкового Китая будут наращивать контроль над онлайн-играми, поскольку финансовые потоки в наземных казино, вероятно, столкнутся с большим регулированием. Прогнозируется ужесточение контроля за игорным бизнесом Китая, Филиппин и Камбоджи. Ряд изменений ожидается в азиатской джанкет-индустрии, что связано с такими факторами, как снижение популярности этого сектора в Макао, выход с рынка некоторых участников, и переквалификация отдельных компаний в операторов казино.

Среди других важных тенденций в отчете – в Соединенных Штатах продолжится внедрение законодательной базы для регулирования ставок на спорт. По мнению экспертов, порядка 9 штатов США присоединятся к начатому процессу, в результате которого, были легализованные ставки на спорт. Лоббированию интересов владельцев тотализаторов и букмекерских контор будет способствовать бюджетный дефицит, часть которого смогут покрыть налоги со спортивного беттинга.

Выше названая тенденция породит новую – европейские и азиатские операторы ставок и азартных игр начнут искать точки входа на рынок США. Но многие из них столкнутся с проблемами из-за предыдущих онлайн-проектов на сером и черном рынках. Это побудит законодателей и регуляторов разработать четкие, единые определения относительно того, что представляет собой «серый» или «черный» рынок. Одновременно, с расширением спортивных ставок в США, регуляторы и законодатели будут вынуждены ограничивать и регулировать рекламу и связанные с ней правила, следуя крупным европейским юрисдикциям, в частности, которые действуют в Италии и Великобритании.

Также, в 2019 году, по мнению аналитиков из Spectrum, ожидается развитие ставок на киберспортивные события. Все больше представителей азартной индустрии, включая большие интегрированные курорты и заканчивая небольшими спортивными барами, будут искать возможности принимать ставки и активно рекламировать мероприятия из мира киберспорта.