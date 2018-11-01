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В центре вниманияСбитый на шоссе Таллинн-Нарва медведь пытается отползти на обочину

Дата публикации: Вчера, 15:57 Просмотрено: 189

Читатель Postimees Артем прислал в редакцию безрадостное видео - вчера вечером на шоссе Таллинн-Нарва в районе Тойла можно было увидеть медведя, которого сбила машина. Задние лапы животного не слушались, кое-как мишка смог переместиться с проезжей части на обочину.

Сбитый на шоссе Таллинн-Нарва медведь пытается отползти на обочину

По словам Артема, медведь был единственным пострадавшим, попавшие в ДТП люди остались невредимы.

Видеорегистратор запечатлел, как в итоге медведь скрывается в темноте. О его дальнейшей судьбе пока ничего не известно.

Исполнительный директор Эстонского общества охотников Тынис Кортс сказал, что к ним не поступала информация о сбитом животном.

Смотрите видео на rus.postimees.ee

 

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