Президент пригласила в Кадриорг представителей коалиционных партий

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Президент Керсти Кальюлайд пригласила в Кадриорг представителей входящих в коалицию партий, чтобы обсудить назревший кризис правительства.

Президент Керсти Кальюлайд. Фото: ru.euronews.com

Президент Керсти Кальюлайд в понедельник встретится в Кадриорге с представителями Центристской, Социал-демократической и партией «Отечество», сообщил в понедельник BNS представитель президента.

Из-за позиции партии «Отечество» и в первую очередь из-за позиции министр юстиции Урмаса Рейнсалу правительство в минувший четверг приняло решение не поддерживать присоединение к рамочному миграционному договору ООН, вслед за чем председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский предложил главе правительства Юри Ратасу сместить Рейнсалу с должности.

На состоявшейся в воскресенье встрече Ратаса, Осиновского и председателя партии «Отечество» Хелир-Валдора Сеэдера спор решен не был.

BNS