Дата публикации: Вчера, 13:06 Просмотрено: 95

Партия реформ готова перенять руководство правительством, оказавшимся в кризисе из-за миграционного пакта ООН, сообщила председатель партии Каллас.

Кая Каллас. ФОТО: Margus Ansu

"Принять решение по миграционному пакту ООН — это работа правительства, а событие последних дней показывают, что правительство с этим не справляется. Если один из партнеров коалиции переносит эту работу в Рийгикогу, то это по сути дело означает недоверие премьер-министру Юри Ратасу,- сказала Кая Каллас BNS. _ Если правительство хочет, чтобы Партия реформ сделала его работу, то следует передать и ответственность управления, к которой Партия реформ готова".

Социал-демократическая партия в понедельник сообщила, что хотела бы перенести в Рийгикогу вопрос о присоединении к миграционному пакту ООН, которое правительство под нажимом партии «Отечество» не поддержало.

Готовности Партии реформ руководить работой правительства подтвердил и председатель парламентской фракции партии Юрген Лиги. "Если правительство недееспособно, мы возьмем дело в свои руки, это мой главный месседж", - написал Лиги в понедельник в соцсетях после заседания фракции.

"Если правительство принять решения не может, а премьер-министр не берет на себя в этом вопросе ответственности, что является его прямой прерогативой, то по сути дела правительства больше нет. Нельзя руководить государством, пряча голову в песок на манер страуса и думая, что кто-то другой решит за него", - отметил в своем посте бывший лидер Партии реформ Ханно Певкур.

По поступившим сообщениям, если по предложению Социал-демократической партии Рийгикогу одобрит решение о присоединении к миграционному пакту, то оно станет обязательным для правительства.

BNS