Список Центристской партии в Ида-Вирумаа возглавила Яна Тоом

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В пятницу Центристская партия назвала первый номер списка и кандидатов в Ида-Вирумаа — в избирательном округе номер семь список возглавляет Яна Тоом, в округе также будут баллотироваться депутаты Рийгикогу Михаил Стальнухин, Валерий Корб, Дмитрий Дмитриев и Ээви Паасмяэ.

Ээви Паасмяэ, Яна Тоом и Тармо Таммисте. Фото: Сергей Степанов/ERR

Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал, что Тоом высоко ценят в качестве депутата Европейского парламента, участвовавшей в работе комиссий ALDE в качестве рапортера и теневого рапортера по важным для Европы и Эстонии вопросам.

Тоом назвала главными проблемами Ида-Вирумаа рабочие места и уровень зарплат по сравнению с остальной Эстонией. Она также сказала, что у нее вызывают беспокойство противостояние между сообществами в преддверии выборов и вопросы национальности, которые прежде всего политики из EKRE и Партии реформ используют в своих предвыборных лозунгах.

BNS