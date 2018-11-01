Кризис в правительстве, откуда не ждали. Кто управляет ”паровозом”?

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Еще неделю назад казалось, что тема подписания международного соглашения о миграции на уровне ООН станет проходной и быстро исчезнет со страниц местной прессы и из внимания общественности. Но нет — из-за активного противостояния противников соглашения и трений в политической среде на грани развала оказалось правительственная коалиция. Более того, могут пойти прахом все дипломатические усилия Эстонии по получению места в Совете Безопасности ООН. Предвыборная гонка стала катализатором и теперь центристы, соцдемы и представители Isamaa оказались на грани ”развода”.

Фото: valitsus.ee

Напомним, что в четверг кабинет министров не пришел к согласию по вопросу подписания соглашения о миграции из-за противостояния министра юстиции от партии Isamaa Урмаса Рейнсалу. Это привело к резким высказываниям соцдема Свена Миксера в адрес главы правительства Юри Ратаса. Он, в частности, сказал, что ”нельзя управлять поездом из вагона”, имея в виду, что лидер центристов не способен принимать серьезные решения в качестве премьер-министра.

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский уже предложил освободить Урмаса Рейнсалу от занимаемой должности. Он заявил также, что под влиянием внешних информационных атак со лживой информацией о целях и задачах соглашения о миграции и желая хоть как-то поднять свой упавший рейтинг в преддверии выборов, партия Isamaa предпринимает весьма рискованные шаги.

Ситуацией не замедлили воспользоваться и представители оппозиции. Так, реформист Юрген Лиги сегодня заявил, что у главы правительства Юри Ратаса "нет ни стратегического видения, ни умения спорить, ни хребта. Он — жертва". Лиги также добавил, что создание нынешней коалиции с самого начала было лишь интригой, и поэтому никто не мог предсказать ей долгого срока жизни.

Юри Ратас заявил в интервью Delfi, что экстренно прерывает рабочий визит на Северо-Восток Эстонии и вечером созывает правление Центристской партии, чтоы обсудить правительственный кризис.

Вполне возможно, что уже в ближайшее время Эстония может остаться без правительства.