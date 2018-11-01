EKRE требует отставки главы МИД

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Фракция Консервативной народной партии (EKRE) считает, что глава МИД Свен Миксер должен подать в отставку, и готова возбудить вотум недоверия ему.

Фото: postimees.ee

Фракция EKRE обвиняет Миксера в том, что он лгал Рийгикогу по вопросу миграционного договора ООН и вводил общественность в заблуждение, заявила партия.

«Глава МИД Миксер пытался скрыть содержание миграционного договора ООН от парламента и общественности Эстонии. Продолжающиеся разговоры Миксера о том, что критика в адрес миграционного договора является оркестрованной информационной атакой, это подлая ложь своему народу. Главный вор закричал: держите вора», - заявил председатель EKRE Март Хельме.

«О многом говорит то, что соцдемы вовлекли в свою направленную против критиков миграционного договора кампанию клеветы и представителей расположенных в Эстонии посольств иностранных государств, вмешательство которых в наши внутренние дела должно быть исключено. Это четко показывает, что соцдемы верны не народу Эстонии, а своим идеологическим единомышленникам за пределами Эстонии. Если Миксер добровольно не подаст в отставку, фракция EKRE начнет консультации с другими партиями о вотуме недоверия Миксеру», - сказал Хельме.

Ранее премьер-министр Юри Ратас признал кризис в правящей коалиции

«Вчерашнее обсуждение в правительстве и сегодняшнее требование председателя Социал-демократической партии показывают, что по работоспособности коалиции нанесен сильный удар», - написал Ратас в социальных сетях в первой половине дня в пятницу.

Незадолго до того председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский призвал Ратаса освободить от должности члена «Отечества» и министра юстиции Урмаса Рейнсалу.

Вспыхнувший в коалиции конфликт вызван противостоянием между социал-демократами и «Отечеством» по вопросу поддержки рамочного миграционного договора ООН. Под давлением «Отечества» правительство в четверг вечером отказалось поддерживать договор.

«Я всегда подчеркивал, что роль премьер-министра — поддерживать работоспособность правительства, всегда защищать интересы наших государства и народа, беречь и повышать нашу репутацию на международном уровне. Я и сегодня руководствуюсь этим принципом», - заявил Ратас в пятницу.

«Сейчас я нахожусь в поездке по Ида-Вирускому уезду, но я изменю свой график и раньше вернусь в Таллинн. Я созвал экстренное заседание правления Центристской партии на 17 часов сегодня вечером для обсуждения сложившейся ситуации. Я считаю, что моя обязанность и задача — обеспечивать внутригосударственную стабильность и работоспособность правительства вне зависимости от того, что через три месяца пройдут выборы», - написал премьер-министр.

BNS