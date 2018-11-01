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В центре вниманияВ Нарве во вторник пройдет очередной День донора

Дата публикации: Сегодня, 10:20 Просмотрено: 36

Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы проведет во вторник, 13 ноября, с 12:00 до 16:00 в нарвском доме культуры "Ругодив" очередной День донора.

В Нарве во вторник пройдет очередной День донора

Иллюстративное фото.

По мнению организаторов, нарвские доноры всякий раз в большом количестве и с хорошим настроением приходят на такие мероприятия, щедро пополняя запасы крови.

Последний раз Центр крови региональной больницы побывал в Нарве 19 июля. Тогда сдавать кровь пришли 46 человек, из них подходящими донорами оказались 35. Всего было взято около 16 литров крови.

Донором может стать каждый здоровый человек, весящий не менее 50 кг, в возрасте от 18 до 60 лет, являющийся гражданином Эстонской Республики или проживший в Эстонии по виду на жительство более одного года.

Источник: rus.err.ee

 

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