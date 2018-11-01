Cегодня в Эстонии празднуют День отца

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Ежегодно во второе воскресенье ноября в Эстонии отмечается День отцов (Isadepäev). Официальная история этого семейного праздника началась в 1992 году, хотя, конечно, и раньше во многих семьях устраивали праздничные дни в честь сильных и любимых пап. Накануне ноябрьского праздника в детских садах проходят тематические утренники, а в школах — концерты для родителей.

Иллюстративное фото.

Дети вручают папам самодельные открытки и подарки — обычно это вырезанные из бумаги и раскрашенные галстуки или автомобили. В День отца в некоторых городах вывешивают флаги. Пока День отцов в Эстонии остается для большинства официальным нововведением, но постепенно праздник становится общим для всей страны, укрепляя свои традиции.

Например, традицией уже стало проведение силовыми структурами показательно-познавательных представлений в рамках благотворительного бесплатного семейного праздника «День отцов для всех детей», где в воскресенье дети вместе с папами могут принять участие в различных соревнованиях и ближе ознакомиться с мужскими профессиями.

Среди участников конкурсов есть и воспитанники детских домов, над которыми в этот день берут шефство полицейские, спасатели, пограничники или военнослужащие. Во второе воскресенье ноября День отца также отмечается в Швеции и Финляндии. Как известно, идея устроить праздник для пап (который отмечается во многих странах мира в третье воскресенье июня) посетила в 1909 году миссис Додд из Вашингтона.

Она хотела выразить признательность своему отцу, а в его лице — всем заботливым отцам Америки, участвующим в воспитании детей. Отца основательницы праздника звали Уильям Смарт, его жена умерла, родив шестого ребенка, но отец-одиночка успешно воспитал новорожденного и еще пятерых детей. Добродетельный Уильям был ветераном гражданской войны и проживал с детьми на ферме.

Источник: © Calend.ru