Географический диктант можно написать и в Нарве

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В этом году 11 ноября в России и за рубежом будет проводится Географический диктант - международная просветительская акция под эгидой Российского географического общества, нацеленная на повышение интереса к изучению окружающего мира.

Иллюстративное фото.

В этом году она впервые, как и недавний Большой этнографический диктант, состоится в Эстонии - в Таллинне и в Нарве.

В Нарве площадкой для географического диктанта выбран Нарвский Языковой лицей (пр. Кангеласте, 32). Он начнется 11 ноября в 12.00.

Зарегистрироваться в качестве участника можно будет с 11.30.

Зарегистрироваться можно также предварительно по электронной почте rgodictant@yandex.ru (необходимо указать имя и фамилию).

Для сведения телефон контактного лица по взаимодействию с участниками: +372 56220784 (Сергей Геннадьевич Шарков).

Каждому заявителю присваивается индивидуальный идентификационный номер, вносимый в бланк для написания диктанта. По данному номеру можно будет проверить свой результат на сайте www.dictant.rgo.ru. Участие в диктанте бесплатное.

На диктант отводится время с 12.15 до 13.00.

Подробные сведения о времени и порядке проведения диктанта в Нарве читайте здесь: https://dictant.rgo.ru/dictant_place/8319 (Нарва)

Географический диктант будет проходить также и в Таллинне. В столице площадкой для его проведения станет Центр русской культуры (Mere puiestee 5).

По информации Института Пушкина, г. Таллинн

Наша справка:

С полной информацией о Географическом диктанте можно ознакомиться на сайте www.dictant.rgo.ru