17 Ноября в Нарвском колледже ТУ - авторский тренинг

Дата публикации: Сегодня, 15:08 Просмотрено: 78

Актер, педагог ГИТИСа, тренер с международным опытом, ведущий с 17-летним стажем Алексей Марков проводит Авторский тренинг и презентация одноименной книги - бестселлера "Публичные выступления. 5 способов победить страх» и презентует книгу с одноименным названием.

На тренинге вы получите информацию о техниках, которые представлены в книге в более подробном изложении, и самое главное - сможете их опробовать и получить обратную связь.

Переговоры, конференции, совещания, запись видео, тосты, деловые обеды, свидания часто могут проходить неудачно из-за того, что использовать наш потенциал на 100% нам мешает страх.

Как сохранять самообладание?

Как раскрепоститься и справится с волнением?

Куда деть руки?

Как готовиться к выступлениям?

Чем привлечь внимание аудитории?

Что делать, если все пошло не по плану?

На эти вопросы вам поможет ответить Алексей Марков.

Билеты в продаже в кассах и на сайте Piletilevi. Для наших читателей при предоставлении кода FRIEND22 стоимость билета всего 33 евро. Тренинг + книга в подарок + легкий обед.

https://www.piletilevi.ee/rus/tickets/seminar/koolitus/avalik-kone-raagime-ilusasti-avtorskij-trening-publichnye-vystuplenija-govorim-krasivo-267822/

Продолжительность мероприятия с 12.00 до 17.00.

Ждем всех!