17 Ноября в Нарвском колледже ТУ - авторский тренинг

В центре внимания17 Ноября в Нарвском колледже ТУ - авторский тренинг
Дата публикации: Сегодня, 15:08 Просмотрено: 78
Актер, педагог ГИТИСа, тренер с международным опытом, ведущий с 17-летним стажем Алексей Марков проводит Авторский тренинг и презентация одноименной книги - бестселлера "Публичные выступления. 5 способов победить страх» и презентует книгу с одноименным названием.
На тренинге вы получите информацию о техниках, которые представлены в книге в более подробном изложении, и самое главное - сможете их опробовать и получить обратную связь.
Переговоры, конференции, совещания, запись видео, тосты, деловые обеды, свидания часто могут проходить неудачно из-за того, что использовать наш потенциал на 100% нам мешает страх.
- Как сохранять самообладание?
- Как раскрепоститься и справится с волнением?
- Куда деть руки?
- Как готовиться к выступлениям?
- Чем привлечь внимание аудитории?
- Что делать, если все пошло не по плану?
На эти вопросы вам поможет ответить Алексей Марков.
Билеты в продаже в кассах и на сайте Piletilevi. Для наших читателей при предоставлении кода FRIEND22 стоимость билета всего 33 евро. Тренинг + книга в подарок + легкий обед.
https://www.piletilevi.ee/rus/tickets/seminar/koolitus/avalik-kone-raagime-ilusasti-avtorskij-trening-publichnye-vystuplenija-govorim-krasivo-267822/
Продолжительность мероприятия с 12.00 до 17.00.
Ждем всех!