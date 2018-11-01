Фестиваль IDeeJazz наполнит юбилейную осень положительной энергией

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Сегодня, 9 ноября, в Тарту и Нарве начинается международный музыкальный фестиваль IDeeJazz. В рамках посвященного 100-летию Эстонской Республики фестиваля выступят артисты из Гамбии, Германии, Турции, Польши, России, Финляндии, Латвии и Литвы. Фестиваль продлится до 12 ноября.

Фото: https://2018.ideejazz.ee/ru/narva/

«Юбилейной осенью поможет поднять настроение и получить заряд положительной энергии международный фестиваль джазовой музыки IDeeJazz», – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. «Я рада, что артисты мирового уровня выступят именно в Тарту и Нарве, уютные концертные площадки которых помогут во время выступлений создать особую атмосферу», – добавила Соэ.

Фестиваль будет проходить одновременно в двух городах, в Тарту уже в восьмой, а в Нарве во второй раз. Всего в программе 15 концертов, на которых будет исполняться как классический и современный джаз, так и этническая музыка.

«Программу IDeeJazz можно охарактеризовать такими ключевыми словами, как «приятная, эклектичная и современная», – сказал главный организатор фестиваля Олег Писаренко. «В этом году к этому списку можно добавить и определение «праздничная». Помимо юбилея Эстонии на фестивале выступлением пианиста-виртуоза Славека Яскулке будет отмечаться и 100-летие Польской Республики. А в Тарту будем поздравлять эстонского саксофониста Лембита Саарсалу», – добавил Писаренко.

Фестиваль IDeeJazz проводится с 9 по 12 ноября. С программой фестиваля можно ознакомиться на странице ideejazz.ee/ru, билеты можно приобрести в Piletilevi.

В 2018 году отмечается 100-летний юбилей Эстонии, подробная информация о празднованиях приведена на странице www.ev100.ee.

Дополнительная информация: Олег Писаренко

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