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При проведении обзора данных регистра народонаселения были обнаружены 295 случая, когда дата рождения в свидетельстве о рождении и в регистре отличались, и для коррекции данных этим людям в ближайшее время придется поменять личный код.

Иллюстративное фото.

Со всеми, кого это касается, свяжется сотрудник отдела семейного состояния по месту жительства, сообщила начальник отдела записей регистра народонаселения МВД Энель Пунгас. МВД направит письма с дополнительным разъяснением, что повлечет за собой изменение личного кода.

Одновременно министерство оповестит госучреждения, использующие данные регистра народонаселения, о необходимости синхронизировать процесс в своих инфосистемх, чтобы изменение личного года отражалось оперативно.

Личный год этих людей не изменится автоматически, потребуется смена удостоверяющих личность документов. В новые документы департамент полиции и погранохраны (PPA) занесет уже новый личный код. По словам Пунгас, необходимости спешить со сменой удостоверяющих личность документов сейчас нет. Можно подождать до момента истечения срока действия ID-карты или паспорта. Возможно, человеку придется самому обратить на обновленный личный код, внимание, например, в банку, у врача или у мобильного оператора.

Изменение личного кода имеет отношение к предстоящей в 2021 году переписи населения, которая впервые пройдет на основании данных регистра. „Если раньше больше 2000 переписчиков ходили из дома в дом, то теперь направляются результаты на основании государственных баз данных. В этой связи особое внимание обращаем на качество данных регистра народонаселения“,- сказала Пунгас.

Пополнение данных регистра народонаселения было начало в 2005 году, когда были оцифрованы на акты состояния народонаселения на бумажных носителях начиная с 1926 года. В ходе внесения текущей информации было обнаружено расхождение данных о рождении в свидетельствах о рождении и в регистре. „как правило, люди уже годами знают, что в регистр занесена неверна дата рождения, а их личный код не отвечает настоящему дню рождения“, сказала Пунгас. Добавление документов о рождении в регистр продолжается и не исключено, что будет выявлено больше людей, личный код которых требует изменения.

Относительно ходатайствования и обмене документов помощь можно получить по инфотелефону PPA 612 3000.

Для пополнения данных в созданных в 2000 году регистр народонаселения вносятся все касающиеся семейного состояния документы начиная с 1 июля 1926 года по настоящее время. Для людей это означает более скорое и удобное предоставление услуг в различных учреждениях. Государственные учреждения и нотариусы получают все необходимые документы из регистра, и больше не нужно посылать запросы в архив и ожидать занесения нужных документов.

Личный код — это число, сформированное на основании пола и даты рождения, которое дает возможность установить идентичность человека. Личный код содержит 11 цифр, , первая из которых указывает на пол человека, следующие шесть цифр на дату его рождения, следующие три представляют собой порядковый номер тех, кто родился в тот же самый день, а последняя цифра является контрольным номером, который рассчитывается по специальной формуле.

BNS