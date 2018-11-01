Представителей КТ приглашают на семинары

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Департамент городского хозяйства приглашает представителей квартирных товариществ Нарвы принять участие в серии семинаров для КТ.

В период с 8 ноября по 20 декабря пройдут 3 встречи с юристом фирмы Jurconsult OÜ.

Ул. 26 Июля, Нарва.

Темы семинаров

8 ноября. 18.00. «Действующий закон о квартирособственности и квартирном товариществе».

29 ноября. 18.00. «Типовой устав квартирного товарищества. Проект устава КТ».

20 декабря. 18.00. «Применение строительного кодекса».

Все семинары пройдут в актовом зале Дома Народов (Креэнхольми, 25). Участие в мероприятиях бесплатно. Регистрация на мероприятие - по телефону 35 99 155 или по электронной почте irina.smirnova@narva.ee

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