В Эстонии в понедельник нарушена работа Mobiil-ID

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Как сообщает портал rus.err.ee, в понедельник, 5 ноября, из-за технических проблем система Mobiil-ID работает с нарушениями.

Иллюстративное фото.

Об этом сообщил разработчик систем электронной идентификации SK ID Solutions.

В компании объяснили сбои технической проблемой. Правда, в чем заключается эта техническая проблема, пока не сообщается.

Ориентировочный срок для решения проблемы пока также не называется.

При этом Smart-ID работает без сбоев, добавили в SK ID Solutions.

Источник: rus.err.ee