В Эстонии в понедельник нарушена работа Mobiil-ID

В центре вниманияВ Эстонии в понедельник нарушена работа Mobiil-ID
Дата публикации: Вчера, 11:22 Просмотрено: 124
Как сообщает портал rus.err.ee, в понедельник, 5 ноября, из-за технических проблем система Mobiil-ID работает с нарушениями.
Иллюстративное фото.
Об этом сообщил разработчик систем электронной идентификации SK ID Solutions.
В компании объяснили сбои технической проблемой. Правда, в чем заключается эта техническая проблема, пока не сообщается.
Ориентировочный срок для решения проблемы пока также не называется.
При этом Smart-ID работает без сбоев, добавили в SK ID Solutions.
Источник: rus.err.ee