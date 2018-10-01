Комиссия обсудит проект закона о государственном бюджете на 2019 год

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На заседании в понедельник специальная комиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета обсудит проект закона о государственном бюджете на 2019 год, а также планирует обсудить, насколько четкой и понятной является пояснительная записка к законопроекту.

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По оценке председателя комиссии Айвара Сыэрда, документ сложно понять, а представленная в нем информация – неполная и противоречивая, сообщил пресс-секретарь Рийгикогу. «Пояснительная записка достаточно объемная, но в связи с отсутствием важной информации требует дополнительных разъяснений», – отметил Сыэрд.

В качестве примера член оппозиционной Партии реформ Сыэрд привел меры по приведению бюджета к структурному балансу, которые правительство внесло в проект бюджета после опубликования экономического прогноза. «Мы хотели бы знать, почему эти меры не отражены в пояснительной записке и в чем они заключаются, – сказал председатель комиссии. – Во-вторых, в качестве недостатка пояснительной записки следует выделить противоречивую статистику по государственным резервам. В-третьих, мы хотели бы знать, когда Министерство финансов создаст в электронной информационной системе бюджета режим просмотра для депутатов».

По словам члена специальной комиссии Инары Луйгас, необходимо подробно обсудить проект закона бюджета на следующий год и связанные с ним документы. «Надеюсь, что замечания комиссии будут способствовать тому, чтобы в дальнейшем пояснительные записки к проекту закона о государственном бюджете будут более ясными и понятными. Также считаю, что пояснения специалистов внесут ясность во многие проблемы, и мы получим исчерпывающие ответы на свои вопросы», – отметила Луйгас.

На заседание приглашены канцлер права Юлле Мадизе, а также представители совета по бюджету, Министерства финансов и Государственного контроля.

Открытое заседание начнется в 13 часов. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в интернете на сайте Рийгикогу.

BNS