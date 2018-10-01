Госсуд: востребование долгов по налогам не должно превышать 5 лет

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Как сообщает портал rus.err.ee, госсуд внес существенное изменение в систему сбора налоговых задолженностей: востребование долгов должно завершаться через пять лет после его начала. Это означает, что государство спишет десятки миллионов евро долгов по налогам.

Иллюстративное фото.

До сих пор налоговые претензии государства к фирмам были, по сути, вечными, когда налоговые органы передавали их судебным исполнителям.

И даже смерть должика не отменяла требование заплатить долг, обязательство переходило к наследникам, пишет Eesti Päevaleht.

Однако 10 октября коллегия Госсуда приняла решение, что обязательства по уплате долга по налогам истечет через пять лет.

Источник: rus.err.ee