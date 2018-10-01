Будут искать директора для Департамента архитектуры и планирования

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Городская управа Нарвы 31 октября утвердила решение об объявлении конкурса на замещение вакантной должности Директора департамента архитектуры и планирования. В Нарве директора департамента пытались выбрать в октябре 2017 года.

Иллюстративное фото. Автор: pixabay.com

Согласно решению городской управы заявки от соискателей будут приниматься до 23 ноября. Выбирать директора будут мэр города Тармо Таммисте, председатель горсобрания Ирина Янович, вице-мэр Алексей Евграфов, городской секретарь Антс Лийметс и депутат горсобрания Владимир Мижуй.

Сейчас обязанности директора исполняет главный архитектор Иван Сергеев.

Осень 2017 года директор департамента Анне Типп, находившаяся в декретном отпуске, написала на имя мэра города заявление об уходе из департамента по собственному желанию. Горуправа пыталась в прошлом году выбрать директора, но не нашла достойного кандидата.

Источник: rus.err.ee