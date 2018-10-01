Совершивший жестокое убийство в Силламяэ отдан под суд

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Обвиняемый в жестоком убийстве, совершенном в Силламяэ в сентябре 2012 года, прошел длительное психиатрическое лечение и предстанет перед судом спустя шесть лет после преступления.

Вируский уездный суд в Нарве. Автор: Сийм Лыви/ERR

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Согласно обвинению, 17-летний Максим 26 сентября 2012 года избил 36-летнего мужчину в квартире дома на улице Сытке в Силламяэ.

После этого юноша вывел пострадавшего на улицу, оттащил его за дом и нанес ему неоднократные удары ножом. Тело убитого было обнаружено на следующий день.

После убийства молодой человек вернулся в ту же квартиру и нанес не опасную для жизни режущую рану 65-летнему мужчине, который открыл ему дверь.

Источник: rus.err.ee