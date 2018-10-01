Половине аптек Нарвы грозит закрытие

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В понедельник, 29 октября, после обеда состоялось показательное закрытие аптек-филиалов по всей Эстонии. Нарва не осталась в стороне от этой акции.

Большинство горожан не знает о том, что в июне аптеки-филиалы должны быть закрыты. Автор фото: Софья Боборенко

По всей Эстонии 55 аптек в 14.00 прекратили работу, чтобы обратить внимание на недоработку законодателей, по причине которой эти аптеки не позднее июня придется закрыть уже по-настоящему. По информации Объединения аптек Эстонии, наиболее критичная ситуация - в Ида-Вирумаа, где под новые требования закона подпадают 17 аптек, то есть почти половина аптек Кохтла-Ярве и Нарвы, но также это коснется и других городов - например, Рапла, Пыльва и Маарду.

Своей акцией аптекари хотели наглядно донести до своих посетителей, что они не смогут воспользоваться услугами привычных, «домашних» аптек, если Рийгикогу быстро не решит проблему аптек-филиалов. По словам руководителя Объединения аптек Эстонии Тимо Данилова, четыре года назад, при изменении Закона о лекарствах, Рийгикогу не ставил целью закрытие аптек-филиалов, но в итоге получилось именно так. Парламент хотел повысить качество аптек-филиалов, для чего обязал владельцев аптек изменить их статус, превратив их в базовые аптеки. В реальности же из-за разных противоречий (отсутствие достаточной площади, нехватка провизоров и пр.) выполнить требование закона оказалось не столь просто.

«Вместо повышения качества посетителей ждут, к сожалению, закрытые двери. Сегодня мы хотим показать, что это означает на практике», - пояснил руководитель объединения. Руководители Министерства социальных дел, в свою очередь, ранее неоднократно заявляли, что парламент хотел устранить диктат оптовых продавцов препаратов, являющихся одновременно и владельцами аптек. Что закрытие аптек-филиалов не уменьшит доступности медикаментов, поскольку ближайшая базовая аптека должна находиться в радиусе примерно двух километров от аптеки- филиала.

Люди не в курсе

Ваш корреспондент отправился в принявшую участие в акции Narva Prisma Apotheka, расположенную в магазине «Призма» по адресу проспект Кангеласте, 29. Простое наблюдение показало, что с 16.50 до 17.30 объявлением о временном закрытии аптеки заинтересовалось не менее 15 человек. То есть примерно раз в две минуты кто-то направлялся в аптеку, желая сделать покупку, или обращал внимание на то, что заведение неожиданно оказалось закрытым.

Большинство из опрошенных нарвитян о планах министерства закрыть аптеки ничего не знало, и эта новость для всех собеседников корреспондента стала неприятным сюрпризом. Пенсионерка Галина заметила, что она постоянно ходит в аптеку в «Призме» не хотела бы искать другую аптеку, потому что эта находится поблизости от дома, а ходить далеко ей тяжело. Другая пожилая женщина отметила, что эта аптека больше и лучше, чем расположенные неподалеку другие аптеки

Нарвитянка Елена, работающая в сфере здравоохранения, грустно заметила, что ситуация с медициной в регионе не радует:

- Я не знала о том, что планируется закрытие ряда аптек, но, честно говоря, не удивлена, в последнее время в регионе сокращается все. К сожалению, обычные люди узнают о чем-то, когда оно уже сучилось. Считаю, что для больного человека это будет очень плохо. Возвращаемся к старым временам, когда на весь город работало всего 3-4 аптеки, и нужно было ещё побегать, чтобы купить лекарство, - говорит она. И после разговора признается: «Я в шоке».

Средних лет мужчина Григорий полагает, что в больших торговых центрах аптеки должны быть обязательно:

- Это удобно, когда в одном месте можно купить все, что надо – от продуктов до лекарств. Рядом с «Приз-мой» есть и другие аптеки, но заезжать в них отдельно, искать место для парковки - неудобно. Да и останутся ли они работать при таких условиях? - задается он вопросом.

Молодая женщина Елена, выслушав от корреспондента причины, по которым министерство планирует запретить работу филиалов, недоумевает:

- Отсутствие в аптеке провизора, который может грамотно проконсультировать, конечно, может вызывать недовольство, но обычно люди выкупают те лекарства, которые им прописал семейный или врач- специалист. Если мне надо купить что-то от простуды, то я и сама могу сделать выбор. Закрытие филиалов аптек, как мне кажется, никак не повысит уровень услуг, ведь выбор у людей станет меньше, значит, будет меньше и конкуренция, да и цены могут вырасти.

Аптекари тоже против

По словам исполнительного руководителя Benu ap-teek Кайди Кельт, только аптеки-филиалы сети Benu, находящиеся под угрозой закрытия, каждый месяц посещают более 30 000 человек. «Остается неясной та польза, которую получат посетители аптек, выполняя требование государства по поиску какой-то другой аптеки. У нас есть аптеки, которые желают предлагать услуги, и есть покупатели, которые их ценят. Это причина, по которой удовлетворенность аптечными услугами в Эстонии более 95%», - отметила Кельт.

Исполнительный руководитель Apotheka apteek Кадри Улла заметила, что опросы в теленовостях показали: посетители аптек ценят привычную и находящуюся поблизости т.н. «домашнюю» аптеку. «Упорное внедрение недоработки законодательства задевает интересы как покупателей, так и владельцев аптек… Увы, в результате пострадают и обычные посетители аптек», - высказалась Улла.

Софья Боборенко