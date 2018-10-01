В Нарве платная парковка заставила соседние дома тоже вводить плату за парковку

Дата публикации: Сегодня, 12:10 Просмотрено: 84

Месяц назад введенный Нарвской горуправой режим платной парковки на Петровской площади вызвал предсказуемое последствие: автомобилисты стали искать и находить бесплатные парковочные места поблизости. Это, в свою очередь, породило новые платные парковки, огорчающие автомобилистов, сообщает ”Северное побережье”.

Фото: google map

Режим платной парковки был введен на Петровской площади Нарвы в первый день октября 2018 года, а уже с 25 октября стала платной и парковка у ближайшего к Петровской площади торгово-офисного центра ”Кересе”.

Также стала платной стоянка на прежде бесплатном частном пустыре, где в обозримом будущем должен появиться магазин ”Лидл” — это тоже рядом с Петровской площадью и названным торгово-офисным центром.

Комментируя такое непопулярное нововведение, руководитель центра ”Кересе” Аннели Мянд рассказала ”Северному побережью”, что они не планировали вводить плату в парковочных зонах до введения платной парковки на Петровской площади. ”Но просто после этого у нас парковка стала полной — и не осталось места для парковки автомобилей своих работников и клиентов”, — объяснила она.