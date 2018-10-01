В ночь на воскресенье Эстония переходит на зимнее время

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В 4 часа в ночь на 28 октября для перехода на зимнее время следует на час назад перевести стрелки часов. С переводом стрелок и установлением зимнего времени Эстония вернется в свой часовой пояс. На зимнее время переходят все страны Европейского Союза.

Иллюстративное фото.

Переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта в 3 часа ночи, когда стрелки переводятся на час вперед.

Вместе с тем правительство Эстонии еще в августе этого года поддержало прекращение ежегодного перевода часов на летнее и зимнее время во всех странах Европейского Союза.

В сентябре Еврокомиссия сообщила, что предлагает странам-членам Евросоюза отказаться от перевода часов с 2019 года. "Мы предлагаем со следующего года прекратить переводить часы дважды в год", - сказала комиссар ЕС по транспорту Виолета Булц.

Комиссия предлагает, чтобы члены ЕС сами решили, в каком времени остаться - летнем или зимнем.

Эстония впервые перешла на летнее время в 1917 году. На летнее время переходили и во времена обеих немецких оккупаций, после Второй мировой войны перевод часов на некоторое время прекратился. Переход на летнее время вновь был принят в Эстонии в 1981 года. Начиная с 2002 года, Эстония переходит на летнее время в последнее воскресенье марта, а обратно на зимнее время – в последнее воскресенье октября.

Идея прекратить перевод часов в странах-членах ЕС на летнее и зимнее время получила начало в июне 2017 года от гражданской инициативы Финляндии, когда в финский парламент поступило обращение об упразднении летнего времени, которое подписали почти 70 000 граждан Финляндии. Основанием для обращения стало негативное влияние перехода на летнее время на здоровье людей.

BNS