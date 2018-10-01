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В центре вниманияОсторожно: мошенники используют логотип Tele2 и обманывают жителей Эстонии

Дата публикации: Сегодня, 10:50 Просмотрено: 95

Как утверждает портал rus.err.ee, у телекоммуникационной компании Tele2 появилась информация о распространении новой мошеннической схемы.

Осторожно: мошенники используют логотип Tele2 и обманывают жителей Эстонии

Фирма заверила, что к розыгрышу призов отношения не имеет. Автор: Postimees/Scanpix

Потенциальной жертве мошенники высылают анкету с логотипом Tele2 и предлагают ответить на несколько вопросов, а в конце просят указать данные кредитной карты, которые якобы необходимы для выдачи приза, сообщили в пятницу, 26 октября, радионовости ERR.

Если получатель анкеты не указывает запрошенные данные и желает ознакомиться с условиями розыгрыша, ему предлагают ссылку, по которой он прямиком попадает на сайт, зараженный вирусом.

Фирма Tele2 заявила, что не имеет отношения ни к вышеуказанному опросу, ни к розыгрышу призов, и предупреждает, что действительная цель мошенников получить данные кредитных карт пользователей и доступ к их компьютерам.

Источник: rus.err.ee

 

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