В выходные возможны помехи при пользовании услугами...

Дата публикации: Вчера, 17:24 Просмотрено: 99

В предстоящие выходные возможны помехи при пользовании услугами по ID-картам, mobiil-ID и Smart-ID.

Иллюстративное фото.

Занимающаяся развитием этих услуг фирма SK ID Solutions с предстоящей пятницы по воскресенье проводит тестирование, из-за которого могут появиться и сбои в предоставлении услуг. Цель тестирования - опробовать различные методы обеспечения осуществления услуг и найти решение проблем, сообщило предприятие.

Помехи могут начаться в ночь с пятницы на субботу с 23.00 до 01.00 и поздно вечером в субботу с 20.00 до 23.00.

SK ID Solutions приносит своим клиентам извинения за возможные неудобства.

BNS