Ян Максин возвращается в Нарву с новой программой (26.10)

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Ян Максин, всемирно известный виолончелист родившийся в России, а ныне живущий в Соединенных Штатах, возвращается в Нарву с обновленной концертной программой. На бесплатном концерте в Нарвcком Доме культуры «Ругодив» 26 октября в 18:00 можно будет услышать самую разнообразную музыку.

Яна Максина часто описывают как одного из самых разносторонних, талантливых и новаторских музыкантов в мире, и помимо игры на инструменте, он активно занимается композиторской и продюсерской деятельностью. Ян начал заниматься музыкой в возрасте шести лет в России, поступив в Средне-специальную музыкальную школу Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова для талантливых детей. Свою учебу он продолжил в Нью-Йоркской Манхэттенской музыкальной школе, а затем он стал солистом-виолончелистом Новой мировой симфонии (New World Symphony) и с тех пор выступал с такими именитыми музыкантами как Мстислав Ростропович, Бернард Гринхаус, Стинг, Андреа Бочелли, П. Дидди и Снуп Догг.

На концерте Яну Максину аккомпанируют эстонские музыканты: гитарист-виртуоз Андре Маакер и ударник Мартин Петерманн.

Концерт Яна Максина в Нарве поддерживается Посольством Соединенных Штатов Америки в Эстонии и горуправой города Нарва.

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