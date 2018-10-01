Реформированные самоуправления празднуют день рождения

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Объединенные в ходе административной реформы самоуправления празднуют свой первый день рождения. Год назад, после объявления результатов местных выборов, приступило к работе в новых границах 51 самоуправление.

«Многим из объединенных самоуправлений уже исполнился год. Хочу пожелать им счастья и похвалить за проделанную работу», – сказал министр государственного управления Янек Мягги. «К созданию новой структуры управления и правовых актов были приложены большие усилия.

Играть новую роль было нелегко, но, несмотря на это, местные самоуправления отлично справились. Надеюсь, что в следующем году будет уже легче, и местная жизнь вернется к своему обычному спокойному темпу».

После административно-территориальной реформы из прежних 213 местных самоуправлений осталось всего 79 – 15 городских и 64 волостных. Среди них 51 самоуправление празднует свой первый день рождения после объединения, а остальные 28 продолжают работу в прежних границах.

До реформы насчитывалось 169 самоуправлений с численностью населения менее 5000 человек, а после реформы их осталось 17. И если до объединения средняя численность населения местного самоуправления составляла чуть больше 6000, то после объединения она превышает 17 000 человек.

Даты рождения объединенных самоуправлений, то есть даты объявления результатов последних местных выборов, можно найти здесь.

Rahandusministeerium