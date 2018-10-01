В Нарве в квартире с бойлером потерял сознание 14-летний мальчик. Есть причины полагать, что он отравился угарным газом

Дата публикации: Сегодня, 13:00 Просмотрено: 101

23 октября в 18.46 в Центр тревоги сообщили, что в Нарве в квартире на улице Рюютли в ванной потерял сознание 14-летний мальчик. Прибывшие на место спасатели проветрили помещения, медики неотложной помощи увезли мальчика в больницу для контроля состояния здоровья, через некоторое время ему разрешили вернуться домой.

Иллюстративное фото.

По словам родителей, в ванной выключился газовый бойлер, отправившись проверять который они и обнаружили, что сын потерял сознание. У родителей возникло подозрение на отравление угарным газом, мама вынесла мальчика из ванной и оказала первую помощь. На момент приезда спасателей окна и дверь квартиры были открыты, концентрацию угарного газа приборы спасателей не показали. В квартире не был установлен датчик угарного газа.

Информация была передана Департаменту технического надзора, который и займется выяснением обстоятельств происшедшего и проверкой находящегося в квартире газового оборудования.

Спасательный департамент напоминает, что по своим свойствам угарный газ, или монооксид углерода (CO), представляет собой не имеющий цвета, запаха и вкуса отравляющий газ и распространяется совершенно незаметно для человека.

Симптомы отравления угарным газом зависят от его количества. От маленького количества может возникнуть пульсация в висках, сонливость, слабость, головная боль, потеря равновесия, шум в ушах, слабость в ногах, тошнота и рвота. Позднее могут возникнуть галлюцинации, учащение пульса, поднятие давления, может возникнуть слабость, сонливость, потеря давления, осложнения при дыхании. При сильном отравлении человек теряет сознание и наступает смерть.

Чтобы на ранних стадиях обнаружить угарный газ необходим датчик угарного газа!

Что делать если сработал датчик угарного газа?

• Быстро открыть окна и двери и тщательно проветрить комнату.

• Выключить все отопительные системы или потушить огонь в печке или плите.

• Вызовите на место профессионального техника, который поможет разрешить проблему. До приезда техника сами не включайте отопительные приборы.

• Если заметили у кого-то симптомы отравления угарным газом, то немедленно выведите человека на свежий воздух, вызовите скорую помощь!

По информации Департамента полиции и погранохраны