27.10 в субботу пройдет международный велокросс в Нарве

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27 октября в зоне отдыха Липовой ямки пройдёт IV этап престижной серии велогонок в дисциплине велокросс (Cyclocross) - Soudal CX Eesti Karikasari. Сезон циклокросса выпадает на осенне-зимний период, поэтому, данная дисциплина велоспорта претендует на то, чтобы стать зимним олимпийским видом спорта.

Foto: akkesport.net

Трасса в циклокроссе, как правило, очень динамичная и сложная-главным образом она состоит из грязи, травы, песка ,корней и непроходимых препятствий, для преодоления которых гонщику приходится спешиваться и преодолевать препятствия, неся велосипед на себе (ступеньки,барьеры и тд).

Циклокроссовый велосипед с первого взгляда может быть спутан с шоссейным гоночным. Однако это различные классы велосипедов — по своим характеристикам циклокроссовый велосипед находится между шоссейным гоночным велосипедом и MTB.

Циклокроссовый велосипед имеет три важнейшие особенности, отличающие его от шоссейного: относительно толстая внедорожная резина (около 30мм), измененная геометрия рамы, кантилеверные или дисковые тормоза.

Гонка в Нарве пройдёт по кругу протяжённостью 2,7 км., который будет затрагивать в основном Липовую ямку и склон под Нарвской крепостью.

В Нарвском этапе примут участие многие именитые велогонщики Эстонии, а также велосипедисты из Финляндии, Латвии и России. Своё участие подтвердил и известный нарвский велосипедист Глеб Карпенко, который нынешней осенью дебютировал с 26 результатом среди более 70 финишировавших на Чемпионате Мира по шоссейным велогонкам с раздельного старта на 30 км. В 2017 году Карпенко стал бронзовым призёром в велогонке с раздельного старта на 10 км. на молодёжном олимпийском фестивале в Венгрии.

Нарвский велосипедист, выступающий за Таллиннскую велошколу «Калев» стартует в подгруппе М18 и выйдет на старт в 13:10. Старт основной подгруппы ELITE – в 14:00.

Приглашаем нарвитян посмотреть на это очень захватывающее и по-настоящему спортивное шоу, а также поболеть за участников. На месте будет работать буфет.

Нарвский этап эстонской серии циклокросса помогает провести SA Narva Linna Arendus, Ramirent, Alas-Kuul, Tehtar Auto, Würth, Romu-Expert и Äkke. Главный спонсор соревнования - Soudal.

akkesport.net