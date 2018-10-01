С воскресенья утренний поезд из Таллинна в Нарву будет отправляться на 45 минут позже

В центре вниманияС воскресенья утренний поезд из Таллинна в Нарву будет отправляться на 45 минут позже
Дата публикации: Сегодня, 10:16 Просмотрено: 185
Предстоящий переход Эстонии на зимнее время с 28 октября внесет коррективы в расписание движения поездов. Особенно внимательным следует быть пассажирам, следующим по маршруту Таллинн-Нарва, на котором ожидаются самые большие изменения.
Автор: Postimees/Scanpix
Если сейчас утренний поезд отправляется с Балтийского вокзала в Нарву в 7:07, то с воскресенье время отправления будет перенесено на 7:53.
Количество отправлений между Таллинном и Нарвой не изменится - по-прежнему будут ходить по 4 поезда в обоих направлениях.
На маршруте из Нарвы в Таллинн, впрочем, также произойдет одно важное изменение - экспресс-поезд, который сейчас отправляется в 10:49, с воскресенья станет выходить в 10:04.
В связи с корректировкой расписаний движения изменятся также пути отправления части поездов с Балтийского вокзала, сообщает компания Elron.
Источник: rus.err.ee