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В центре вниманияС воскресенья утренний поезд из Таллинна в Нарву будет отправляться на 45 минут позже

Дата публикации: Сегодня, 10:16 Просмотрено: 185

Предстоящий переход Эстонии на зимнее время с 28 октября внесет коррективы в расписание движения поездов. Особенно внимательным следует быть пассажирам, следующим по маршруту Таллинн-Нарва, на котором ожидаются самые большие изменения.

С воскресенья утренний поезд из Таллинна в Нарву будет отправляться на 45 минут позже

Автор: Postimees/Scanpix

Если сейчас утренний поезд отправляется с Балтийского вокзала в Нарву в 7:07, то с воскресенье время отправления будет перенесено на 7:53.

Количество отправлений между Таллинном и Нарвой не изменится - по-прежнему будут ходить по 4 поезда в обоих направлениях.

На маршруте из Нарвы в Таллинн, впрочем, также произойдет одно важное изменение - экспресс-поезд, который сейчас отправляется в 10:49, с воскресенья станет выходить в 10:04.

В связи с корректировкой расписаний движения изменятся также пути отправления части поездов с Балтийского вокзала, сообщает компания Elron.

Источник: rus.err.ee

 

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