Нарва прошла в финальный тур конкурса Культурная столица Европы 2024

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Вчера, во вторник 23 октября, во второй половине дня стало известно, что по решению Международной конкурсной комиссии Нарва наравне с Тарту прошла в финальный тур конкурса Культурная столица Европы 2024.

Иллюстративное фото.

Как сказал по телефону нашему изданию мэр Нарвы Тармо Таммисте, «это было как перед защитой диплома. Работа готова, но ты же не знаешь, о чем еще могут тебя спросить. Мы были не одни и не могли слышать своих оппонентов, а также знать, о чем спрашивали их. И это вызывало большое волнение. Напряжение сохранялось до последней секунды перед объявлением итогов конкурса». Подробнее обо всем происходившем мэр намерен рассказать на инфочасе в горуправе в предстоящий понедельник, 29 октября.

Выбор культурной столицы Европы проходит в два этапа: предварительный и окончательный отбор. Пройден первый отбор. Впереди предстоит год напряженной работы. Окончательный отбор на титул культурной столицы Европы среди городов Эстонии будет сделан к концу 2019 года.

На конкурс культурной столицы Европы 2024 года поступило три заявки от Эстонии – от городов Тарту, Нарвы и Курессааре.

Титул культурной столицы принесет городу дополнительное финансирование: Эстония окажет культурной столице поддержку наравне с пособием местного самоуправления и другими источниками финансирования в пределах до 10 миллионов, Европейская комиссия удостоит культурную столицу премии им. Мелины Меркури в сумме полутора миллиона евро.

В 2024 году титул культурной столицы Европы будет присвоен трем городам: одному из эстонских городов, городу в Австрии, городу в одной из стран Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) или в одной из стран-кандидатов в Европейский Союз (Босния-Герцеговина и Косово).

Светлана Зайцева