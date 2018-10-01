Командующий силами обороны посетил Ида-Вирумаа

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На этой неделе командующий силами обороны генерал Рихо Террас посетил Ида-Вирумаа, чтобы оживить сотрудничество между силами обороны, Кайтселийтом и городом Нарва. В ходе визита командующий силами обороны провёл лекцию в Йыхвиской гимназии по теме государственной обороны, встретился с Нарвской дружиной Кайтселийта и обсудил возможности сотрудничества с мэром Нарвы Тармо Таммисте.

Автор: Marina Loštšina

«Силы обороны и Кайтселийт являются неотъемлемой частью нашего государства – без них вовлекающая в себя все сферы тотальная оборона государства была бы просто пустым звуком.

К сожалению, иногда случается так, что люди не решаются сами связаться друг с другом, чтобы наладить необходимые контакты.

Главной целью моего визита было свести местных людей, от которых зависит принятие решений, и вместе найти возможные сферы сотрудничества», - сказал генерал Террас и добавил, что цель визита себя оправдала и первое совместное мероприятие в Нарве запланировано на 28 ноября, когда исполнится 100 лет с начала Освободительной войны.

Мероприятие организовывают Нарвская дружина Кайтселийта, 1-я пехотная бригада и Нарвская городская управа.

Командующий силами обороны, выступая в роли члена исполнительного комитета Олимпийского комитета Эстонии, также встретился с ди⁠ректором Нарвского спортивного центра Андреем Шилиным, чтобы ознакомиться с состоянием спортивных объектов Нарвы.

По информации ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА СИЛ ОБОРОНЫ