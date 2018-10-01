Сбившего насмерть пешехода в Нарве водителя взяли под стражу

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В пятницу, 19 октября, Вируский уездный суд по ходатайству Вируской окружной прокуратуры взял под стражу на срок до двух месяцев 46-летнего мужчину в связи с происшедшим в среду в Нарве трагическим ДТП, в котором погиб пешеход.

Место ДТП в Нарве Автор: Сергей Степанов/ERR

17 октября в 13:20 в Нарве у дома по улице Пушкина, 25, произошло ДТП, в котором водитель наехал на пешехода и скрылся с места происшествия.

Пешеход, 59-летний мужчина, скончался от полученных травм на месте происшествия. После наезда на пешехода, водитель скрылся с места ДТП, не вызвал скорую помощь и не сообщил о ДТП в Центр тревоги. Полиция задержала водителя примерно 10 минут спустя.

Источник: rus.err.ee