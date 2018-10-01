Открывается новая фотовыставка: «Обычное в необычном»

Дата публикации: Сегодня, 15:50 Просмотрено: 84

В воскресенье 21 октября MTÜ Autori foto приглашает на открытие выставки Натальи Эрязовой "Обычное в необычном". Открытие состоится в Концертном Доме "Geneva" в 12.30.

Стиль, в котором работает Наталья можно определить как документальный с акцентом на размышлениях о жизни.

Наталья Эрязова родилась и жила до 1985 года в Азербайджане в городе Баку. С родителями, приехав в Нарву, Наталья окончила восьмую школу, а затем и Нарвское училище легкой промышленности, работала на Кренгольме, позже в автосервисе, но всегда знала, что будет заниматься с пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями, чем и занимается на данный момент, являясь сестрой по уходу за больными, нуждающимися в присмотре.

Наталья неординарная личность во всем – в мышлении, в своеобразном видении мира и даже в поступках, но главным образом, конечно же, в творчестве.

бладая наблюдательностью и богатым воображением, Наталья дает возможность зрителю увидеть в обычном необычное.

Выставка проходит в рамках проекта "Фотография, как линия жизни".

Darja Bojarova

Marketing spetsialist

Noorus SPA Hotel