Министерство образования и науки объявляет ученический конкурс цифровых рисунков, анимаций и музыкальных композиций

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Министерство образования и науки объявляет конкурс цифрового искусства, задача которого - способствовать формированию творческих и цифровых навыков и мотивировать учащихся и учителей пользоваться цифровыми устройствами с целью развития творческих способностей и навыков самовыражения.

Иллюстративное фото.

Лучшие работы из числа представленных на конкурс cтанут рождественскими поздравительными открытками для министерства образования, ими можно будет полюбоваться на сайте министерства и его страничках в социальных сетях.

В конкурсе могут участвовать все школьники, конкурс проходит в трех возрастных категориях. Общие темы для творческих работ - "рождественский мир" и "рождественская суета”.

Условия конкурса:

- В конкурсе могут участвовать все школьники, участвовать можно индивидуально, каждый участник может представить на конкурс до трех работ.

- Темы конкурса: рождественский мир и рождественская суета.

- Конкурсные работы должны быть выполнены при помощи цифровых приложений - графических редакторов, в виде цифрового рисунка или графики. Можно также добавить музыку собственного сочинения.

- Работы можно подать, заполнив анкету по ссылке. Срок подачи работ - 9 ноября 2018.

- При подаче работ на конкурс автор передает министерству образования и науки право использовать, воспроизводить и публиковать его работы.

- Конкурсные работы оцениваются в трех категориях: 1-6 класс, 7-9 класс, 10-12 класс.

- Победителей выберет специально сформированная комиссия. При оценивании работ будет учитываться оригинальность идеи, качество ее исполнения и то, подходит ли она в качестве рождественской открытки.

- Победитель в каждой категории получит в качестве приза планшет со стилусом.

- Имена победителей объявят 16 ноября.

Дополнительная информация:

По ссылке вы найдете цифровые учебные материалы, которые знакомят с цифровым искусством и помогают развивать творческие способности. Некоторые мультимедийные программы можно найти и на сайте Рrogetiiger.

В рамках программы Klass+ министерство оплачивает создание в школах учебных лабораторий, некоторые из них способствую развитию навыков цифрового искусства. В школы уже поступило 10 000 цифровых устройств, в том числе мощные мультимедийные компьютеры, которые очень подходят для цифрового искусства.

Дополнительная информация konkurss@hm.ee

Министерство образования и науки