Президент Кальюлайд находится с рабочим визитом в Финляндии

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Президент Керсти Кальюлайд во вторник находится с рабочим визитом в Финляндии.

ФОТО: Tairo Lutter/EESTI MEEDIA

Кальюлайд примет участие в бизнес-форуме в шведско-эстонском культурном центре Hanaholmen, где она выступит с речью и примет участие в панельной дискуссии «Эстония, Финляндия и Швеция 3.0».

В этом году прибывшие из Эстонии, Финляндии и Швеции участники бизнес-форума обсудят будущее трех стран в технологически быстро меняющемся мире, в том числе риски и возможности искусственного интеллекта.

BNS