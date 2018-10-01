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В центре вниманияПрезидент Кальюлайд находится с рабочим визитом в Финляндии

Дата публикации: Сегодня, 17:09 Просмотрено: 50

Президент Керсти Кальюлайд во вторник находится с рабочим визитом в Финляндии.

Президент Кальюлайд находится с рабочим визитом в Финляндии

ФОТО: Tairo Lutter/EESTI MEEDIA

Кальюлайд примет участие в бизнес-форуме в шведско-эстонском культурном центре Hanaholmen, где она выступит с речью и примет участие в панельной дискуссии «Эстония, Финляндия и Швеция 3.0».

В этом году прибывшие из Эстонии, Финляндии и Швеции участники бизнес-форума обсудят будущее трех стран в технологически быстро меняющемся мире, в том числе риски и возможности искусственного интеллекта.

BNS

 

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