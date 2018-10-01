Президент Кальюлайд находится с рабочим визитом в Финляндии

В центре вниманияПрезидент Кальюлайд находится с рабочим визитом в Финляндии
Дата публикации: Сегодня, 17:09 Просмотрено: 50
Президент Керсти Кальюлайд во вторник находится с рабочим визитом в Финляндии.
ФОТО: Tairo Lutter/EESTI MEEDIA
Кальюлайд примет участие в бизнес-форуме в шведско-эстонском культурном центре Hanaholmen, где она выступит с речью и примет участие в панельной дискуссии «Эстония, Финляндия и Швеция 3.0».
В этом году прибывшие из Эстонии, Финляндии и Швеции участники бизнес-форума обсудят будущее трех стран в технологически быстро меняющемся мире, в том числе риски и возможности искусственного интеллекта.