Нарва хочет отказаться от услуг газеты "Город" и издавать свою

Нарвская городская управа подготовила проект решения о создании целевого учреждения "Нарвская городская газета".

Иллюстративное фото.

На эти цели планируется выделить 2000 евро. В проекте не сказано, какой бюджет будет у ЦУ для печати газеты, ни слова не сказано о тираже или числе сотрудников.

В пояснительной записке к проекту решения управы сказано, что у города отсутствует собственная газета.

Напомним, что у Нарвы уже был негативный опыт издания собственной газеты "Нарвское время" с мая 2015 по февраль 2016 года.

Источник: rus.err.ee