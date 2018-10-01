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В центре вниманияНарва хочет отказаться от услуг газеты "Город" и издавать свою

Дата публикации: Сегодня, 16:56 Просмотрено: 79

Нарвская городская управа подготовила проект решения о создании целевого учреждения "Нарвская городская газета".

Нарва хочет отказаться от услуг газеты "Город" и издавать свою

Иллюстративное фото.

На эти цели планируется выделить 2000 евро. В проекте не сказано, какой бюджет будет у ЦУ для печати газеты, ни слова не сказано о тираже или числе сотрудников.

В пояснительной записке к проекту решения управы сказано, что у города отсутствует собственная газета.

Напомним, что у Нарвы уже был негативный опыт издания собственной газеты "Нарвское время" с мая 2015 по февраль 2016 года.

Источник: rus.err.ee

 

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